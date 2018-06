Mehrere Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der B173 nahe Oederan schwer verletzt worden. Am Abzweig nach Kirchbach hatte ein Autofahrer beim Überholen offenbar einen Jeep übersehen, der links abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Pkw wurde in ein Feld geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme längere Zeit gesperrt.

06:43 Uhr | Ausstellung erinnert an Strohhut-Produktion in Radeberg

Im Schloss Klippenstein in Radeberg öffnet heute die Sonderausstellung "Gut behütet - Radeberger Strohhutfabrikation von 1883 bis 1950". Die Firma Wagawa & Crönert produzierte um 1915 in Radeberg etwa 1,5 Millionen Strohhüte jährlich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Strohhüte ein nachgefragter und begehrter Modeartikel, der über ein dichtes Vertriebsnetz deutschlandweit abgesetzt werden konnte. Die Ausstellung will einen Einblick in dieses Handwerk geben. Zu sehen sind beispielsweise spezielle Nähmaschinen für Strohhüte und historische Kopfbedeckungen aus der Hochzeit der Stohhüte.

06:34 Uhr | Stimmgewaltiges Konzert in Dresdner Kirche

Erstmals geben die Wiener Sängerknaben mit dem Dresdner Kreuzchor ein gemeinsames Konzert. Beginn ist am Sonntag um 20 Uhr in der Dresdner Kreuzkirche. Auf dem Programm stehen die "Chichester Psalms" von Leonard Bernstein, Franz Schuberts "Messe Nr. 6 Es-Dur" und Samuel Barbers "Adagio for Strings" in der Bearbeitung für den gemischten Chor a cappella. Die beiden renommierten Knabenchöre erfreuen sich seit Jahrzehnten einer weltweiten Fangemeinde.

06:30 Uhr | Gäste aus Partnerstadt in Borna erwartet

Die Städtepartnerschaft zwischen Borna und dem ukrainischen Irpin wird aufgefrischt. Heute kommt eine zehnköpfige Delegation nach Borna, um sich eine Woche lang über den hiesigen Brand- und Katastrophenschutz zu informieren. Das neue gemeinsame Projekt steht unter dem Motto "Miteinander helfen - gemeinsam Menschen retten, Leben schützen". Auf dem Programm stehen auch Besuche der Berufsfeuerwehr Leipzig und der Flughafenfeuerwehr Leipzig/Halle.

06:11 Uhr | Norovirus in Sebnitz bestätigt

Der Verdacht auf eine Norovirus-Infektion bei 36 Kindern im Sebnitzer Kinder- und Erholungszentrum hat sich bestätigt. Das hätten Tests ergeben, hieß es aus dem Landratsamt in Pirna. Die Ansteckungsquelle sei nicht bekannt. Wahrscheinlich häben sich die Kinder untereinander angesteckt. Die 36 Mädchen und Jungen wurden Magen-Darm-Beschwerden geplagt, sechs von ihnen kamen ins Krankenhaus. Laut Landratsamt erfolgt zur Zeit eine gründliche Reinigung und Desinfektion der gesamten Freizeiteinrichtung, bevor neue Gäste anreisen können.

05:41 Uhr | Amtliche Warnung vor starkem Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst hat aktuell eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter veröffentlicht. Sie gilt für das Vogtland, den Erzgebirgskreis und die Kreise Zwickau sowie Leipzig - zunächst bis 6:45 Uhr.

05:40 Uhr | Freies Gymnasium in Rietschen abgelehnt

Im ostsächsischen Rietschen wird es im kommenden Schuljahr kein berufliches Gymnasium für Wirtschaft geben. Das Landesamt für Schule und Bildung hat den Antrag des Schulträgervereins Freie Schule Rietschen abgelehnt. In der Begründung schreibt die Behörde, dass nicht alle Lehrer für den Einsatz am Gymnasium ausreichend qualifiziert sind. Außerdem sei das Finanzierungskonzept für die dreijährige Wartefrist, in der das Gymnasium nur teilweise Zuschüsse vom Land bekommt, unzureichend. Der Schulträgerverein wird gegen den Bescheid der Behörde Widerspruch einlegen, kündigte Vereinschef Wolfgang Schmidt an.

05:30 Uhr | Nabu ruft zur Insektenzählung auf

Der Naturschutzbund Nabu startet heute ein neues Projekt. Er ruft zur ersten bundesweiten Insektenzählung auf, bei der jeder mitmachen kann. Dabei sollen Naturfreunde bis zum 10. Juni und noch einmal im August Insekten zu beobachten und online zu melden. Grund für diese Aktion seien Berichte über Insektensterben. Der NABU wolle mit dieser Aktion auf die Bedeutung der Insekten im Naturhaushalt aufmerksam machen, hieß es.

05:22 Uhr | Ringer-Oldies gehen in Gelenau auf die Matte

Im erzgebirgischen Gelenau beginnen morgen die German Masters im Ringen. Zu den Wettkämpfen im freien und griechisch-römischen Stil haben sich 135 Athleten gemeldet, darunter zahlreiche Medaillengewinner. Sie starten in fünf Altersklassen von 35 bis 60 Jahren. Veranstalter ist der Gelenauer Ring- und Stemmklub "Jugendkraft 1898". Die Wettkämpfe werden in der Sporthalle "Erzgebirgsblick" ausgetragen.

05:15 Uhr | Unwettergeplagtes Vogtland kommt nicht zur Ruhe

Eine Woche nach dem verheerenden Hochwasser ist erneut ein schweres Unwetter mit Starkregen über das Vogtland hinweggezogen. Im Örtchen Erlbach registrierte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagabend 50,4 Liter Regen pro Quadratmeter binnen einer Stunde. Das Unwetter hat den Angaben zufolge fast punktgenau in dem Gebiet gewütet, wo vor einer Woche Starkregen für Überschwemmungen und Millionenschäden gesorgt hatte. Ein weiteres schweres Gewitter zog von Zwickau in Richtung Leipzig.

05:08 Uhr | Immer mehr Paare nehmen Förderung für künstliche Befruchtung in Anspruch

In Sachsen nehmen immer mehr Paare mit unerfülltem Kinderwunsch staatliche Zuschüsse für künstliche Befruchtungen in Anspruch. Allein im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Sozialministeriums in Dresden 1.594 Kinderwunsch-Behandlungen bezuschusst - mit insgesamt knapp 750.000 Euro. Sachsen war 2009 das erste Bundesland, das einen Teil der Kosten übernahm. 2013 folgte der Bund.