Die Grippewelle hat in Deutschland ihren Höhepunkt überschritten. Das Robert-Koch-Institut registrierte in der vergangenen Woche rund 25.000 Fälle. Das waren etwa halb so viele wie zwei Wochen zuvor. Am stärksten betroffen ist den Angaben zufolge noch der Osten Deutschlands, in allen anderen Regionen gingen die Zahlen inzwischen zurück. Bisher wurde der Grippevirus bei rund 300.000 Menschen nachgewiesen. Die Dunkelziffer ist allerdings deutlich höher, da nicht jeder Grippekranke zum Arzt geht und nur ausgewählte Praxen Erregerproben ins Labor schicken. Während der aktuellen Grippewelle sind nach Behördenangaben in Sachsen bisher 93 Menschen gestorben.