Die neue Zentrale der Wismut am Standort Königstein ist fertig. Wie der Bergbausanierer mitteilte, sind in dem Neubau die Büros für 80 Mitarbeiter untergebracht. Auch das Labor und die Leitstelle der Aufbereitungsanlage für Flutungswasser befinden sich in dem Gebäude. Insgesamt wurden mehr als neun Millionen Euro investiert. Die Wismut ist für die Flutung des alten Uranbergwerks am Standort Königstein verantwortlich.