Zwei Autos sind in Bischofswerda am frühen Morgen in Brand geraten. Sie standen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Die Polizei teilte mit, zunächst sei die Feuerwehr in die Innenstadt gerufen worden. Dort brannte ein erst drei Wochen altes Auto aus noch ungeklärter Ursache aus. Die Gesamtschaden wird auf 26.000 Euro geschätzt. Bei einem Pkw-Brand im erzgebirgischen Oelsnitz sind in der Nacht auf einem Parkplatz zehn Autos beschädigt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ging der Brand von einem Fahrzeug aus, welches aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen hatte. Es brannte völlig aus. Die Flammen griffen auf die anderen Autos über. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen laufen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Gewerkschaften rufen zu Streiks in Kitas, in Verwaltungen und an Flughäfen auf

In den kommunalen Kindertagesstätten in Dresden hat ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Unklar ist das Ausmaß. Die Stadtverwaltung versucht sich zur Stunde nach eigenen Angaben einen Überblick zu verschaffen. Unter der Rufnummer 0351/488 51 11 erhalten Eltern Auskunft, ob ihre Kita betroffen ist. In Freital wird nach Angaben des Rathauses dagegen nicht gestreikt. Dort hatte der Sächsische Erzieherverband ebenfalls zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Auch für Verwaltungen und die Telekom gibt es einen Streikaufruf von Gewerkschaften. Ferner fallen fast 40 Flüge von und nach Dresden sowie Leipzig/Halle aus, weil die Flughäfen in Frankfurt/Main, München und Köln/Bonn bestreikt werden.

