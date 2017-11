MDR SACHSEN - Das Sachsenradio: Sachsen-Nachrichten um 23:00 Uhr

Eine von der sächsischen SPD eingesetzte Expertenkommission zur Inneren Sicherheit hat in Dresden ihre ersten Vorschläge vorgestellt. Demnach sollten neue Richter künftig mindestens drei Monate vor dem altersbedingten Ausscheiden ihrer Kollegen eingestellt werden. Damit könnten die Erfahrungen der Älteren von den Jüngeren besser genutzt werden. Zudem schlägt die Kommission weniger Gefängnis und dafür mehr Resozialisierung vor. So sollten Ersatzfreiheitsstrafen wegen nicht bezahlter Gelder öfter in gemeinnützige Arbeit umgewandelt werden. Weiter solle der offene Vollzug ausgebaut und muslimische Gefangene religiös betreut werden.

Das Landgericht Dresden hat eine Klage im Zusammenhang mit dem VW-Abgas-Skandal abgewiesen. Der Besitzer eines knapp sechs Jahre alten Skoda hatte von einem Autohaus gefordert, sein Fahrzeug gegen ein aktuelles Modell einzutauschen. Er begründete dies mit den Abgas-Manipulationen des Volkswagen-Konzerns. Nach Ansicht der Richter muss der Händler aber die Gelegenheit haben, den Mangel durch ein Software-Update zu beheben. Erst wenn dies zweimal fehlschlage, habe der Käufer weitergehende Ansprüche. Im vorliegenden Fall sei ein Fahrzeugtausch unverhältnismäßig. Es ist das erste Urteil von mehr als 100 laufenden Verfahren in Sachsen zu Abgasmanipulationen.

Plauen soll zentraler Ausbildungsstandort für die Berufe der ostdeutschen Textilindustrie werden. Dafür hat sich der Arbeitgeberverband ausgesprochen. Geschäftsführer Peter Werkstätter sagte beim Branchentag in Annaberg-Buchholz, die verfügbaren Kräfte müssten gebündelt werden. Das berufliche Schulzentrum "e.o. Plauen" und die Fördergesellschaft für Berufliche Bildung böten eine solide Basis. Dazu kämen die textilen Studiengänge der Westsächsischen Hochschule Zwickau und der TU Chemnitz. Diese Komibination sei bundesweit einzigartig, so der Branchenverband. - In Ostdeutschland gibt es derzeit rund 1.000 Azubis in Textilberufen, die meisten davon in Sachsen.

Sachsen hat 20 Tunesier in ihre Heimat abgeschoben. Nach Angaben des Innenministeriums waren darunter zwölf Straftäter. Diese seien direkt aus der Haft in das Flugzeug gesetzt worden. Weitere Tunesier seien aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg in der Maschine gewesen. Bis Ende September hat Sachsen insgesamt 104 ausreisepflichtige oder kriminelle Tunesier in das nordafrikanische Land zurückgebracht. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 85 gewesen.

Dem Bautzener Spreehotel droht das sofortige Aus als Übergangswohnheim für rund 40 Geflüchtete. Der Finanzausschuss der Stadt lehnte eine Mitfinanzierung bis Dezember ab. Die Stadträte von CDU und Bürgerbündnis ließen den Antrag von Bautzens Oberbürgermeister Ahrens sowie Linke und SPD durchfallen. Ahrens wollte 25.000 Euro bereitstellen, um das Haus offenzuhalten. Der Betreiber, der Landkreis und der Freistaat hatten insgesamt 65.000 Euro zugesagt. Die Unterbringung der Geflüchteten ist nun offen.