Bei Sachsens Wolfsrudeln gibt es Nachwuchs. Wie das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Dienstag in Dresden mitteilte, gibt es Videoaufnahmen von sieben Welpen aus dem Rudel "Knappenrode/Seenland". Aus dem Territorium des Rudels "Authausener Wald" gebe es Fotos von drei Welpen. Von fünf weiteren Rudeln lägen Aufnahmen von Fähen (weibliche Wölfe) mit Gesäuge (Milchdrüsen) vor, die bestätigen, dass es auch dort Nachwuchs gibt. Dazu gehören die Rudel "Dauban", "Hohwald", "Königshainer Berge", "Neustadt/Spremberg" und "Nochten", so das LfULG weiter.

Da Wolfswelpen meist zwischen Ende April und Anfang Mai in einer Wurfhöhle zur Welt kommen, beginnt auch das neue "Monitoringjahr" am 1. Mai. Die komplexe Datenauswertng benötige jedoch Zeit, so das LfULG. Deshalb lägen in der Regel erst im September die endgültigen Daten für das jeweils abgelaufene Monitoringjahr vor. Für das am 30. April abgeschlossene Monitoringjahr 2019/20 gibt die Fachstelle Wolf als Zwischenergebnis bekannt, dass im Jahresverlauf 2019 bereits 24 Rudel in Sachsen bestätigt werden konnten. Zum Abschluss des Monitoringjahres 2018/19 waren es noch 22 Rudel in Sachsen.