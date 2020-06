Thomas de Maizière ist CDU-Bundestagsangeordneter mit Wahlkreis in Meißen. Von 2013 bis 2018 war er Bundesinnenminister. Bildrechte: dpa

Herr Maizière, Föderalismus gilt als Fluch und Segen. Wie zeitgemäß finden Sie den Föderalismus bei uns in Deutschland?

Der Föderalismus ist eine deutsche Tradition. Wir leben gut damit, auch in Krisenzeiten. Doch Zuständigkeitsfragen sind Machtfragen. Deswegen geht es bei der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern auch immer um Macht. Insgesamt fahren wir also gut mit dem Föderalismus. In der Corona-Krise hat er sich bewährt. Trotzdem bin ich der Auffassung, dass wir gerade in Krisen in einigen Bereichen mehr Kompetenzen für den Bund bräuchten.

Was ist da schiefgelaufen und was sind Ihre Forderungen?

Ich will zunächst die Katastrophenlagen beleuchten. Dort sind wir mit den Katastrophenschutzeinheiten in Landkreisen und Land gut aufgestellt. Aber wenn es länderübergreifende Katastrophen gibt - große Hochwasserlagen, große Waldbrände, einen großen Stromausfall, einen Cyber-Angriff, der halb Deutschland lahmlegt - dann haben wir keinerlei Regelungen für einen nationalen Katastrophenplan. Den brauchen wir aber. Den sollten wir einführen, um in einer Lage mit länderübergreifenden Gefahren entsprechend agieren zu können. Waldbrand in Hennickendorf/Brandenburg: Neben dem Corona-Virus können auch Hochwasser, Waldbrände und Cyber-Attacken zu Notlagen führen, die einen Katastrophenschutzplan erfordern. Bildrechte: dpa

Zweites Thema ist der Bereich Sicherheit. Dazu habe ich schon seit längerem Vorschläge gemacht. Wenn wir zum Beispiel im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Länder über die Gefährlichkeit eines Menschen befinden - in dem Fall ging es um Amri, aber sind auch andere Konstellationen denkbar. Dann muss verbindlich geregelt werden, wie dieser Mensch jetzt beobachtet wird: Dauerhaft, ab und zu, nur einmal die Woche? Das kann nicht jedes Land einzeln entscheiden. Nach dem Fall Amri ist vieles besser geworden, aber nur aufgrund freiwilliger Absprachen. Anis Amri steuerte einen Lkw direkt in einen Berliner Weihnachtsmarkt. Elf Menschen starben. Bildrechte: dpa

Drittes Beispiel. Wenn es um eine bundesweite Partei geht und die Beurteilung, ob sie extremistisch ist und beobachtet werden soll: Dann kann es nicht sein, dass ein Land sagt, 'Och nee, ich möchte das aber nicht.' Wenn es keine Einigung zwischen den Ländern gibt, muss es ein letztes Entscheidungsrecht des Bundes geben.

Haben wir auch das Problem, dass sich einige Ministerpräsidenten - wie in der Corona-Pandemie - profilieren wollen?

Dass Ministerpräsidenten ihre Landesinteressen im Blick haben und für ihr Land das Beste wollen, ist doch klar. Dass sie vielleicht auch einen guten Eindruck machen wollen, ist auch klar. Das führt auch zu guten Lösungen. Doch wenn es um Dinge mit nationaler Bedeutung geht, kann die letzte Entscheidung nicht bei den Ländern bleiben.

Jetzt ist ein nationaler Pandemieplan zwischen Bund und Ländern verabredet worden. Der muss verbindlich festgeschrieben werden. Das kann nur der Bund. Es kann nicht sein, dass ein Land - in dem Fall Mecklenburg-Vorpommern - innerdeutsche Grenzkontrollen einführt und Berliner oder Brandenburger nicht auf ihre Datsche lässt. Oder wenn Menschen, die aus Schweden kommen, in Schleswig Holstein eine Quarantäne machen müssen. Das muss für ganz Deutschland geregelt werden.

Ich bin also für starke Zuständigkeiten der Länder, die können auch voneinander abweichen. Damit habe ich kein Problem. Das ist auch gut so. Es ist ein Unterschied, ob es in einem Fleischbetrieb in Gütersloh viele Fälle gibt und anderswo keine Fälle. Wo es aber um die nationale Bedeutung geht, um das, was ganz Deutschland betrifft, muss der Bund eingreifen können. Mindestens dann, wenn die Länder sich nicht einigen. Die Zahl der positiven Corona-Tests beim Fleischverarbeiter Tönnies liegt bei mehr als 1.300. Die komplette Belegschaft des Betriebes in Rheda-Wiedenbrück steht unter Quarantäne. Bildrechte: dpa

Und wie kann das geschehen? Was müsste verändert werden?