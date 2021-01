Der Naturschutzbund (NABU) lädt die Sachsen an diesem Wochenende wieder zur Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel" ein. Bis zum Sonntag sollen Naturbegeisterte im Garten, vom Küchenfenster aus, von der Wohnung oder dem Balkon aus alle Vögel zählen, die sie in genau einer Stunde sehen. Die Ergebnisse dieser Vogelzählung sollen dem NABU gemeldet werden.

Besonderes Augenmerk legen die Naturschützer bei der Zählaktion auf die Blaumeise. Im vergangenen Frühjahr starben zehntausende der kleinen Vögel an einer Epidemie, die durch das Bakterium Suttonella ornithocola ausgelöst wurde. "Es ist nun spannend herauszufinden, ob dieser Effekt auch im Winter noch spürbar ist", sagte NABU-Vogelexpere Lars Lachmann. Aber auch Amseln hatten es im vorigen Frühjahr schwer. Vielerorts wurden tote Amseln gefunden, die am Usutu-Virus verendeten .

Bei der Winterzählung vor einem Jahr hatten knapp 8.000 Interessierte aus Sachsen Daten gesammelt. Sie zählten in mehr als 4.800 Gärten und Parks. Bundesweit machten 143.000 Vogelfreundinnen und -freunde mit. "Wir wären nicht überrascht, wenn in diesem Januar ein neuer Rekord fällt. Weil es aktuell nicht möglich ist, in die Ferne zu schweifen, schätzen und beobachten viele die Natur vor der Haustür wieder umso mehr. Das haben schon die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr gezeigt", sagte der Landesvorsitzende des NABU Sachsen, Bernd Heinitz. Und: Je mehr Menschen mitzählten, desto aussagekräftiger seien die Ergebnisse dieser größten wissenschaftlichen Mitmachaktion Deutschlands.