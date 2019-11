Erst vor zwei Wochen kündigte der für Mobilfunk zuständige Infrastrukturminister Andreas Scheuer (CSU) die "Jagd auf die weißen Flecken im Mobilfunknetz" an. Das hatte er 2018 auch mehrfach betont. Denn die strukturellen Probleme bei der Funkabdeckung sind bekannt. Nun hat sich die Bundesregierung eine Mobilfunkstrategie vorgenommen, die sie bei einer Digitalklausur am 17./18. November in Meseberg beschließen will. Im Kern geht es darum:





5.000 unterversorgte Gebiete sollen erschlossen werden

schnellere Genehmigungsverfahren für Mobilfunkausbau

Kommunikationsoffensive für mehr Akzeptanz in Öffentlichkeit und Medien zum Netzausbau höherer Qualität

Gründung einer staatlichen Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, die den Ausbau beschleunigt, auch da, wo die kommerziellen Anbieter nicht bauen wollen.