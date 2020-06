Die Telekom baut ihr deutschlandweites 5G-Mobilfunknetz in Sachsen weiter aus. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wurden im Freistaat 400 Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet. Damit gebe es das neue Netz bereits in 150 der 431 sächsischen Kommunen. Besonders in der Region Chemnitz sei man mit dem Ausbau bereits weit vorangeschritten, so das Unternehmen.