In Sachsen können sich künftig mehr Ärzte niederlassen. Die Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigung haben in ihrem Bedarfsplan für dieses Jahr 216 neue Arztstellen beschlossen, wie die KV Sachsen mitteilte. Davon sind allein 116 Hausärzte mehr in ländlichen Regionen vorgesehen. Außerdem wurden 40 neue Niederlassungsmöglichkeiten für Psychotherapeuten geschaffen, 17 Stellen für Nervenärzte und fünf Stellen für Rheumatologen.

Hintergrund des neuen Bedarfsplan sind demnach neue Vorgaben auf Bundesebene. Danach soll sich der Bedarf an Arztstellen weniger an Einwohnerzahl und Alter, sondern am Gesundheitszustand der Bevölkerung orientieren. Weil die "Krankheitslast" auf dem Land größer sei, steige der Bedarf an Hausärzten dort deutlich, erklärte der Vorstandsvorsitzende der KV Sachsen Klaus Heckemann: "Aus diesem Grunde werden die Großstädte Dresden und Leipzig sowie einzelne angrenzende Planungsbereiche für Haus-, Nerven- und Augenärzte sowie die Gruppe der Psychotherapeuten für neue Niederlassungen befristet gesperrt."