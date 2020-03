In Sachsen sind zwei weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das erklärte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Andreas Friedrich, auf Anfrage von MDR SACHSEN. Bei einem der Erkrankten handele es sich um einen Mann aus dem Landkreis Leipzig, bei der zweiten Person um eine Frau aus dem Landkreis Bautzen. Beide hätten sich nach den ersten Symptomen einem Test unterzogen, sagte Friedrich. Die Ehepartner der Betroffenen haben nach Angaben des Ministeriums ebenfalls testen lassen. Die Befunde seien negativ ausgefallen. In beiden Fällen wurde häusliche Quarantäne angeordnet.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping lobte das Verhalten der beiden Patienten. Sie hätten sehr umsichtig gehandelt. "Sie haben erkannt, dass bei ihnen als Rückkehrer aus Norditalien und dem Auftreten von Erkältungssymptomen ein Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus gegeben ist", so Köpping. "Sie haben sich sofort selbst isoliert und an ihren Arzt und das Gesundheitsamt gewandt, um mit einem Test den Verdacht aufklären zu lassen."

Damit gibt es inzwischen vier Coronavirusfälle in Sachsen. Alle Betroffenen haben sich während einer Reise in Norditalien angesteckt. Am Freitag war die Infektion bei einem Leipziger festgestellt worden. Er befindet sich stationärer Behandlung im Klinikum St. Georg. Am 2. März war bei einem Busreisenden aus dem Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge eine Coronainfektion diagnostiziert worden.