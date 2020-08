Bus - und Bahnfahren ist seit dem Wochenende in einigen Regionen Sachsens teurer, denn der Verkehrsverbund Oberelbe hat die Ticketpreise erhöht. Wie der Verbund mitteilte, müssen Fahrgäste im Schnitt vier Prozent mehr bezahlen. Eine Einzelfahrt in einer Tarifzone zum Beispiel in Dresden oder im Landkreis Meißen kostet damit jetzt 2,50 Euro. Das sind zehn Cent mehr als bisher. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund setzt die zum 1. August geplante Preiserhöhung dagegen aus. Als Grund nannte das Unternehmen den reduzierten Mehrwertsteuersatz von fünf Prozent, der bis zum Jahresende gilt.