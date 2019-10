05.10.2019 | 14:57 Uhr Neue Studentenheime sollen in Dresden und Leipzig entstehen

Hauptinhalt

Die Suche nach Wohnraum für Studenten wird immer schwieriger. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Deutsche Presse-Agentur hervor. Demnach fehlt es in Studentenwohnheimen an Platz und gerade in Ballungszentren steigen die Mieten kräftig an. Die sächsische Staatsregierung will die Situation auf dem studentischen Wohnungsmarkt verbessern. In den kommenden Jahren sollen rund zwölf Millionen Euro für Sanierung und Neubau zur Verfügung gestellt werden.