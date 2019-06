Neue Unwetter in Sachsen erwartet

Für Sachsen werden am Dienstag neue Unwetter erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist ab dem späten Nachmittag mit örtlichen Gewittern zu rechnen, die bis in die Nacht dauern können. Vereinzelt kann es zu Unwettern mit Starkregen kommen. Es sei in kurzer Zeit mit Niederschlagsmengen von bis zu 50 Litern je Quadratmeter zu rechnen. Die Gewitter werden von Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern begleitet, teilte der Wetterdienst mit. Vereinzelt könnten auch noch stärkere Sturmböen auftreten. Örtlich kann es laut Wetterdienst außerdem zu Hagel mit Hagelkörnern von einem Durchmesser von fünf Zentimetern kommen.