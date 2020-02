Bildrechte: dpa

Der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), sieht in Ostdeutschland ein traditionell ausgeprägteres Protestwählerpotenzial. Viele Menschen hätten Vorbehalte gegenüber dem demokratischen System. "Wir haben offensichtlich einen nicht kleinen Teil der Bevölkerung im Osten, der mit grundlegenden Mechanismen der Demokratie fremdelt", sagte Wanderwitz in einem Interview der Zeitung "Die Welt". Er wolle die "Debatte darüber, was in den neuen Ländern los ist, auf jeden Fall aufnehmen", kündigte er an.

Im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte Wanderwitz: "Ich bin tieftraurig, wie sich am Punkt AfD die neuen Länder erheblich anders entwickelt haben als die alten Bundesländer." Manche Menschen in Ostdeutschland fremdelten "zum Beispiel damit, dass Kompromisse in einer Demokratie unausweichlich sind, dass Mehrheitsmeinungen akzeptiert werden müssen, dass der Verfassungsbogen links wie rechts endlich ist", sagte der 44 Jahre alte Jurist und Bundestagspolitiker.

Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland, insbesondere zwischen Städten und ländlichen Räumen, ist mir ein wichtiges Thema und eines der großen Zukunftsthemen unseres Landes. (...) es gibt noch gut zu tun, die innere Einheit zu vollenden. Marco Wanderwitz

Ostbeauftragter will Abgrenzung auf allen Ebenen