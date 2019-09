Benutzername, PIN und los geht’s – das war einmal. Jetzt braucht es noch ein weiteres Element: Von September an brauchen Online-Kunden ein Smartphone mit einer App, eine Bankkarte oder einen Tan-Generator, Chip-TAN genannt. Ob sich Menschen, die bisher kein Smartphone besitzen, eines zulegen müssen, hängt von der Bank ab. Die Verbraucherzentrale Brandenburg rät dazu, sich die neu zugesandten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank durchzulesen oder direkt nachzufragen. "Einige Sparkassen bieten SMS-TAN über altmodische Handys ohne Internet nicht mehr an. Unter Umständen können Kriminelle die zur Authentifizierung verschickten SMS-Nachrichten abfangen oder umleiten. "So besteht die Gefahr, dass die in der SMS enthaltene TAN missbraucht wird", so das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Alternativ zur TAN können auch "biometrische Merkmale" verwendet werden, zum Beispiel ein Fingerabdruck oder die Iris eines Auges.

Biometrisches Verfahren: Der Fingerabdruck per Smartphone. Bildrechte: imago/Panthermedia