Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat gesellschaftlichen Zusammenhalt zum obersten politischen Ziel erklärt. "Dafür möchte ich mit Ihnen gemeinsam arbeiten", sagte der Politiker in seiner Neujahrsansprache.

Ich bin davon überzeugt, dass Sachsen genauso lebenswert, freundlich und sicher ist, wie wir es gemeinsam machen. Michael Kretschmer Sächsischer Ministerpräsident

Kretschmer appellierte an die Bürger, Verantwortung füreinander zu übernehmen und sich gegenseitig zu helfen.

Beste Bildungschancen, gut ausgebildete Lehrer

Der Ministerpräsident sieht die Zukunft für Sachsen in einer wachsenden Wirtschaft, "die Menschen gute Arbeit bietet". Oberstes Ziel seien beste Bildungschancen für alle Kinder sowie die Bekämpfung des Lehrermangels. "Wir arbeiten für ein Land, in dem vor jeder Schulklasse gut ausgebildete und engagierte Lehrerinnen und Lehrer stehen", erklärte der Ministerpräsident. Doch auch andere Mängel will Kretschmer beheben - die an Polizisten, Ärzten und auch an Pflegekräften.

Michael Kretschmer wurde am 13. Dezember zum Ministerpräsidenten gewählt. Bildrechte: MDR/xcitePRESS Sachsens Regierungschef betrachtet die Digitalisierung als Schlüsselthema für die Zukunft. Es sei wichtig, deren Chancen zu nutzen, "indem wir überall in Sachsen schnelles Internet ermöglichen und auch jene Menschen mitnehmen, die sich mit den neuen Technologien noch nicht so gut auskennen". Potenzial sieht der Politiker aus Görlitz in der Innovationsfähigkeit der Sachsen. "Ich bin immer wieder beeindruckt von den vielen guten Ideen und Vorschlägen, die wir in Sachsen haben", sagte Kretschmer. "In unserem Land ist die Zukunft zu Hause. Mit klugen Köpfen aus aller Welt wollen wir bei Forschung und Innovation weiter an der Spitze sein." Innovatives Denken helfe, die Herausforderungen beim Klimaschutz oder beim Verkehr zu meistern und könne einen Beitrag für die moderne Medizin leisten.

Es geht um Ideen, die Sachsen voranbringen und für die wir vielleicht nur etwas Mut brauchen – und die Bereitschaft, zusammen neue Wege zu gehen. Schöpfen wir aus diesen Ideen und nutzen wir diese Energie. Bauen wir gemeinsam an unserer sächsischen Heimat. Michael Kretschmer Sächsischer Ministerpräsident

Einen Aspekt bewertet der Politiker als besonders positiv: "Dass wieder so viele Kinder geboren werden, ist ein schönes Zeichen!" Kretschmer lobte das Engagement der Ehrenamtlichen sowie der Landräte, der Bürgermeister und auch der Gemeinderäte, die sich für die Menschen in ihrer Region tagtäglich einsetzen. "Für mich war Sachsen immer ein Land voller Möglichkeiten. Und das soll es auch in Zukunft sein", sagte der Ministerpräsident. "Ein Land, in dem jeder seine persönlichen Ziele und Träume verwirklichen kann."

