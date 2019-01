Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zieht eine positive Bilanz seines ersten Jahres an der Spitze des Freistaates. In seiner Neujahrsansprache hebt er unter anderem hervor, dass mit dem neuen Doppelhaushalt die Grundlage geschaffen worden sei, um 1.000 zusätzliche Polizisten einzustellen.

Zudem werde es demnächst an jeder staatlichen Oberschule einen Schulsozialarbeiter geben, so Kretschmer.

Auch künftig möchte er mit seiner Regierung überall in Sachsen vergleichbare Bedingungen schaffen. So solle auf dem Land der Breitbandausbau und in den Metropolen der soziale Wohnungsbau unterstützt werden. "Jeder Bürger entscheidet schließlich selbst, wo er leben möchte. Unsere Aufgabe ist es, überall für eine gerechte Entwicklung zu sorgen", sagte der Ministerpräsident, der in diesem Zuge auch Investitionen in den Nahverkehr ankündigte. Diese seien sowohl in den Städten als auch auf dem Land notwendig.