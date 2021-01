In Chemnitz war die kleine Johanna als erste am Start. Sie ist um 2:22 Uhr im DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein auf die Welt gekommen. Sie brachte bei der Geburt 3.950 Gramm auf die Wage und ist 51 cm groß. Für die glückliche Mama aus Chemnitz sei es das erste Kind, teilte das Krankenhaus mit.



Danach ging es in der DRK-Geburtsklinik Schlag auf Schlag: Die nächsten Kinder kamen um 4:42 Uhr, 5:11 Uhr und 9:32 Uhr auf die Welt - alles durchweg normale Geburten, wie Oberarzt Gunter Leichsenring bestätigte.



Ebenfalls in Chemnitz hat Pauline das Licht der Welt erblickt. Sie kam um 13:48 Uhr und ist damit das erste Neujahrsbaby 2021 der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Klinikum Chemnitz. Sie wog laut Klinikum bei ihrer Geburt 3.075 Gramm bei einer Größe von 47 cm.

Lisa kam am Neujahrstag um 4:42 Uhr auf die Welt. Bildrechte: Mathias Schaefer