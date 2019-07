Viele Einrichtungen nutzten das Hilfsangebot

Es war bereits die 15. Auflage der Aktion "genialsozial" in Sachsen, mit der eine Idee aus Norwegen übernommen wurde. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 34.200 Schüler und auch in diesem Jahr strömten zahlreiche Teilnehmer im ganzen Land aus. In der Oberlausitz arbeiteten beispielsweise Jugendliche in der Töpferei Lehmann in Burkau, im Eiscafe in Niesky, in einem Forstbetrieb in Rammenau und im Bautzener Senfunternehmen. Einige Bautzener Schüler packten sogar bei der Berufsfeuerwehr mit an, halfen beim Überprüfen der Löschschläuche.

Polizei auf Hochglanz gebracht