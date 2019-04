19.04.2019 | 15:40 Uhr Sachsen sollten Bärlauch nicht verwechseln

Der Volksmund nennt den Bärlauch auch Waldknoblauch - damit hat er recht. Jetzt im Frühjahr sprießt das würzige Kraut in lichten Auwäldern und Parks in Sachsen und verströmt dabei seinen markanten Knoblauchduft. Botaniker warnen Verbraucher aber vor Verwechslungen beim Pflücken: Sie sollten sich die Pflanzen genau ansehen, damit sie sich nicht vergiften. Für alle Sammler, die es in die feuchten Auwälder zieht, hat MDR SACHSEN die wichtigsten Fakten zusammengefasst.