Na, haben Sie heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit auch schnell noch einen Kaffee to go geholt? Oder schrecken Sie Kunststoffbecher auch eher ab? Wir Deutschen werfen jedes Jahr 2,8 Milliarden Kaffeebecher in den Müll. Um diesem Einweg-Wahnsinn ein Ende zu setzen, gibt es inzwischen verschiedene Alternativen zum Plastikgeschirr. Zum Beispiel Kaffeebecher aus Bambus, die derzeit ziemlich "in" sind. Der nachhaltige, schnellwachsende Rohstoff Bambus ist auf jeden Fall gut für die Umwelt, aber schlecht für den Menschen. Bambusgeschirr kann unsere Gesundheit gefährden. Warum, erklärt Britta Schautz von der Verbraucherzentrale.