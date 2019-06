Muss richtig sitzen - der BH Bildrechte: Colourbox.de

Der Aufbau des Büstenhalters ist seit damals ähnlich geblieben. Veränderungen finden meist vorn in den Körbchen statt. Die Auswahl ist groß. Wie aber kommt jede Frau an den passenden BH? "Ich brauche einen BH, der gut sitzt, der aber auch in die Situation passt. Möchte ich was zeigen, möchte ich eine gute Form haben?", sagt die BH-Expertin.



Als Faustregel rät die Dessous-Fachfrau: Wenn sich der BH an der lockersten der drei Ösen gut an Ihren Körper schmiegt, passt er und hat die richtige Größe. Wichtig ist, dass der Bügel um die Brust geht. Wenn der nicht straff sitzt, wenn der nicht hält, rutscht der BH im Rücken hoch. Und: Die Träger müssen richtig eingestellt sein.



Wenn Hersteller aus unterschiedlichen Ländern am Werk sind, hat die Passform so ihre Tücken. Wer sich etwas Gutes tun möchte, sollte ruhig ins Fachgeschäft gehen, sich Zeit nehmen und dann genießen und schauen, was es alles gibt.