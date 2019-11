Wird eine "Kenia"-Koalition in Sachsen aus CDU, Grünen und SPD den Kohleausstieg wie geplant umsetzen?

Die drei potenziellen Partner bekennen sich zum Kohlekompromiss. Der schließe aber nicht aus, auch früher als 2038 aus der Braunkohle auszusteigen, wenn diese nicht mehr gebraucht werde, betonte die Parteichefin der Grünen Christin Melcher zu Beginn der Gespräche. In den Koalitionsverhandlungen in Sachsen ist dies auf jeden Fall ein strittiges Thema. Die Grünen machten zur Bedingung, dass es keine Abbaggerungen von Dörfern und keine neuen Tagebaue mehr geben dürfe.

Auch das Bündnis "Alle Dörfer bleiben" fordert in einem Offenen Brief an CDU, SPD und Grüne eine Bestandsgarantie für die drei von der Abbaggerung bedrohten Dörfer in Sachsen. Die Parteien hätten sich im Sondierungsergebnis zwar darauf geeinigt, das Dorf Pödelwitz erhalten zu wollen, für die Dörfer Mühlrose und Obertitz fehle jedoch eine solche Sicherheit. In Brandenburg haben sich CDU,SPD und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt, dass es keine neuen Tagebaue mehr in der Lausitz geben soll.

Was sieht das sogenannte Strukturstärkungsgesetz des Bundes für Sachsen vor?

Die rechtliche Grundlage für den Strukturwandel in den Kohleregionen - das Strukturstärkunggesetz - wurde Ende August von der Bundesregierung beschlossen und muss noch durch den Bundestag. Vorgesehen sind in den Kohleregionen insgesamt Hilfen von bis zu 40 Milliarden Euro - für den Ausbau des schnellen Internets, für neue Straßen und Bahnstrecken, aber auch für die Ansiedlung von Forschungsinstituten und Bundesbehörden. Davon sollen rund 10 Milliarden Euro auf Sachsen entfallen. Ein Teil der Fördermittel, 3,5 Milliarden Euro in Sachsen, ist für Investitionen vorgesehen, die in den Ländern selbst angeschoben werden. Dabei sollen für relevante Maßnahmen laut Gesetz 90 Prozent aus den Bundesmitteln verwendet werden. Kommunen müssten lediglich zehn Prozent der Investitionssumme aus ihrem eigenen Haushalt bestreiten.

Welche Infrastruktur-Projekte sind in der Lausitz und im Mitteldeutschen Braunkohlerevier bisher geplant?

Zu den wichtigen Projekten zählen etwa der sechsspurige Ausbau der Autobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz, der Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Berlin und Görlitz sowie die Verbindung von Mitteldeutschland in die Lausitz (Milau). Sachsen hatte den Ausbau der A4 wegen des zunehmenden Lkw-Verkehrs für den nächsten Bundesverkehrswegeplan beantragt, durch die Aufnahme in das Strukturförderungsgesetz kommt der Ausbau nun schneller. In Leipzig soll eine Agentur für Cybersicherheit aufgebaut werden.

Sachsen hat in Borna und Hoyerswerda Informationsbüros zum Kohle-Ausstieg im Mitteldeutschen Revier und in der Lausitz eingerichtet. Sie sollen Ansprechpartner für Bürger, Vereine und Kommunalpolitiker sein. Außerdem sollen dort Ideen gesammelt werden, um die Folgen des Kohle-Ausstiegs zu bewältigen.

Welche Projekte wollen die Kommunen in Sachsen mithilfe der Bundesmittel selbst anschieben?