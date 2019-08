Es stimmt, Frauen tragen häufiger eine Brille. Männer hinken, was das scharfe Sehen angeht, etwas hinter den Frauen her. Für Frauen ist die Brille auch ein modischer Blickfang und wird gern als farblich passendes Accessoires genutzt.

Es wird daran geforscht. Es ist ein bisschen wie bei Henne und Ei: Was war zuerst da? Die nahe Entfernung der Bildschirme oder die Kurzsichtigkeit? Gerade in asiatischen Ländern steigt die Kurzsichtigkeit nachweislich stark an. Es kann aber auch genetische Ursachen haben. Fakt ist, dass ein gravierender Anstieg in Deutschland noch nicht hundertprozentig nachgewiesen ist. Es wird aber beobachtet.

Wenn beim Auge alles in Ordnung ist, dann trifft der Strahlengang des Auges direkt auf die Netzhaut und stellt das Bild scharf. Wenn wir kurzsichtig sind, treffen sich die Strahlen vor der Netzhaut. Das bedeutet, dass wir in der Ferne ohne Brille unscharf sehen und ab einer gewissen Entfernung sehen wir in der Nähe ohne Brille gut. Die Kurzsichtigen sehen auf eine kurze Distanz scharf.

Beim Weitsichtigen treffen sich die Strahlen hinter der Netzhaut. Im jugendlichen Alter kann die Augenlinse einen Sehfehler ausgleichen, indem sie sich etwas krumm macht. Sie spielt dann Brille in unserem Auge. Wir merken deshalb nicht so schnell, wenn wir weitsichtig sind. Wenn es das Auge nicht mehr schafft, brauchen wir eine Nahbrille. Man stellt also, wie beim Fotografieren das Objektiv, mit Brille scharf, um nah gut zu sehen.