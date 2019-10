28.10.2019 | 12:00 Uhr E-Scooter-Verleiher im Test

Man sieht sie überall stehen, zumindest in größeren Städten: E-Scooter. Rund 40.000 gibt es mittlerweile in den deutschen Metropolen, in ganz verschiedenen Varianten von unterschiedlichen Anbietern. Stiftung Warentest hat jetzt vier der größten Verleiher Circ, Lime, Tier und Voi getestet. MDR SACHSEN hat bei Claudia Till von Stiftung Warentest nachgefragt: Was muss man bei der Ausleihe eines E-Scooters beachten und klappt die Sache so, wie gewünscht?