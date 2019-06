Elektrotretroller: Legal, aber nicht in jedem Fall zugelassen

In vielen Elektromärkten oder Online-Shops werden die Elektrotretroller bereits angeboten, obwohl vielen Modellen die Zulassung fehlt. "Meistens steht auf den Verpackungen drauf, dass sie in Deutschland noch nicht zugelassen sind", erklärt Friedhelm Schwicker von der Dekra und ergänzt: "Käufer sind oft nicht richtig aufgeklärt". Deshalb wurden die Scooter bereits an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen in Sachsen gesehen. Die Polizeidirektion Dresden ist sich des Problems bewusst. Eine fehlende Zulassung oder das Fehlen der Versicherungsplakette werden in der Regel mit einem Bußgeld belegt.