Schnell, einfach und kostengünstig ist das Rasieren. Es kann an jeder Körperstelle angewendet werden und schmerzt nicht. Trotzdem gibt es Nachteile, meint die Leipziger Kosmetikerin Claudia Scholz: "Die Haut wird dauerhaft gereizt, weil Sie das ja oft machen müssen. Sie müssen immer wieder darüber gehen und das kann zu Pustelbildung führen und zum Einwachsen von Haaren." Stoppelfrei ist man damit höchstens für zwei Tage.

Ja. Die Enthaarungscreme wird auf die Haut aufgetragen, löst dort das Haar chemisch auf und entfernt es nur oberflächlich. An die Haarwurzel kommt die Creme nicht heran. Für sensible Haut eignet sich diese Methode nicht, weil Enthaarungscremes oft allergieauslösende Stoffe enthalten. Die Haarausgangslänge ist übrigens egal.

Wem das alles zu aufwendig ist, dem bleibt nur noch die wirklich dauerhafte Haarentfernung per Laser beim Arzt. Dabei werden die Haare samt Wurzel entweder per Licht oder Strom verödet. Pro Sitzung kostet das um die 100 Euro aufwärts. Sieben bis zehn Termine sind mindestens notwendig.



Es gibt auch sogenannte IPL-Geräte (IPL: Intense Pulsed Light), eine Weiterentwicklung der Lasertechnologie, für die Haarentfernung zu Hause. Das Prinzip: Lichtenergie wird zu den Haarwurzeln gesendet und in Wärme umgewandelt.