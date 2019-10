Der Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen, Carsten Rentzing, hat seinen Rücktritt angekündigt. In einer am Freitag verbreiteten öffentlichen Erklärung teilte er mit, sein Amt zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Als Grund nannte er die aktuelle Diskussion um seine Person. Vor einem Monat war bekannt geworden, dass Rentzing Mitglied der schlagenden Studentenverbindung "Alte Prager Landsmannschaft Hercynia" ist.

Christen im Freistaat forderten den Landesbischof daraufhin in einer Petition auf, sich von der Vereinigung zu distanzieren sowie von "allen nationalen, antidemokratischen und menschenfeindlichen Ideologien". Dabei kritisierten die Verfasser auch, dass Rentzing statt einer klaren Abgrenzung von der AfD bislang für "Gespräch, Verständnis und gemeinsame Zukunftsgestaltung" geworben habe. Die Petition wurde bisher von mehr als 800 Menschen unterschrieben.

Der 52-Jährige verteidigte seine Mitgliedschaft in der Studentenverbindung und erklärte auch jetzt lediglich, sein Weg in die Kirche habe ihn verändert, so dass er Positionen, die er vor 30 Jahren vertreten habe, heute nicht mehr teile. Zu seinem Rücktritt sagte Rentzing, er wolle damit Schaden von der sächsischen Landeskirche abwenden.