Die Rechnung des Pflegeheimes grub sich in ihr Bewusstsein wie ein nicht enden wollender Schock. Renate Schmidt aus Deuben musste plötzlich 300 Euro mehr für die Pflege ihres Mannes bezahlen. Doch wie sollte die Seniorin mit einer 800-Euro-Rente das leisten? Um ihren Mann zu pflegen, ging Schmidt mit 18 Prozent Abschlägen in den Ruhestand. Nun arbeitet sie mit 73 Jahren als Sekretärin im Nebenjob. Nur so kann sie die Heimkosten von jetzt 1.500 Euro für ihren Mann bezahlen. Dabei stünden ihrem Mann nur 1.100 Euro zur Verfügung. Den Rest müsse sie drauflegen. "Ich darf nicht dran denken, dass ich selbst einmal Pflegefall werden könnte", sagte Schmidt beim Fakt ist! - Bürgertalk am Montagabend.

3,4 Millionen Menschen in Deutschland auf Pflege angewiesen

Wie Renate Schmidt bekamen auch viele andere Senioren Rechnungen zu erhöhten Pflegekosten. Viele von ihnen ächzten wie auch Renate Schmidt unter den hohen Kosten und mussten die Finanzierung der Pflege völlig neu organisieren. In Deutschland werden mehr als 3,4 Millionen Menschen gepflegt. Oft beeinflussen die Schicksale die Lebensmodelle gesamter Familien gravierend.

Pflegenotstand: Wenig Pflegekräfte wegen geringer Löhne

Katrin Schmidt, Geschäftsführerin der AWO-Vogtland. Bildrechte: AWO Kreisverband Auerbach / Vogtland e.V. Katrin Schmidt, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt Auerbach-Vogtland kennt das Problem von der anderen Seite. "Ich sitze zwischen den Stühlen", sagte sie. "Einerseits muss ich meine Mitarbeiter bezahlen, sonst laufen mir die Pflegekräfte weg. Andererseits ist eine Erhöhung von 300 Euro sehr drastisch." Der Pflegenotstand betrifft vor allem die Altenpflege, weil hier noch immer geringe Löhne gezahlt werden. Um Fachkräfte zu finden, sollen die Löhne jetzt schrittweise erhöht und per Flächentarifvertrag an den öffentlichen Dienst angepasst werden. Auch dadurch steigen die Heimkosten. Das führt dazu, dass sich viele alte Menschen ihre Pflege nicht mehr aus eigener Tasche leisten können.

Pflegeheim mit 100 Prozent Sozialhilfeempfängern

"Besonders im Vogtland ist eine Finanzierung der hohen Pflegekosten sehr schwierig", erklärte Schmidt. "In einem Heim haben wir zu 100 Prozent Sozialhilfeempfänger. In einem anderen Heim können nur noch fünf von 62 Bewohnern ihre Pflege selbst zahlen. Dabei zahlen wir weit unter dem öffentlichen Tarif", sagte die AWO-Chefin. Oft blieben den Bewohnern nur 120 Euro pro Monat. Davon müssten aber noch Medikamente, Fußpflege sowie die Fernsehkarte bezahlt werden. "Die Situation in der Pflege ist ein ganz großes Thema", appellierte Schmidt. "Alle Experten müssen an den Tisch."

76.000 Unterschriften, um Eigenanteil der Heimbewohner zu deckeln

Um den Eigenanteil der Heimbewohner in der Zukunft zu deckeln, hat Schmidt in ihrer Region 76.000 Unterschriften gesammelt und sie dem Petitionsausschuss im Bundestag übergeben. "Es muss sich etwas bewegen. Die Not ist riesengroß", erklärte die AWO-Chefin . "Die Politik kann da nicht mehr vorbei."

Forderung: Zuschuss über Steuermittel

CDU-Bundestagsabgeordneter Alexander Krauß Bildrechte: Alexander Krauß Das sieht auch sächsische CDU-Bundestagsabgeordneter Alexander Krauß so. Er lehnt es jedoch ab, die Kosten für die Heimbewohner zu deckeln "Ich kann die Betroffenen gut verstehen", sagte er. "Allerdings bin ich vorsichtig, die Kosten nur zu deckeln", sagte Krauß. Die Heimkosten in Nordrhein-Westfalen seien viel höher als in Sachsen. Profitieren würden vor allem die Bundesländer mit traditionell höheren Heimkosten. Um Pflege in Zukunft zu finanzieren, brauche es mehr Geld. Angehörige dürften nicht überfordert werden. "Wir müssen über einen Zuschuss an Steuermittel nachdenken und aufpassen, dass uns das Gesamtsystem nicht um die Ohren fliegt", erklärt Krauß. Er ist sich sicher, dass "Jens Spahn in diesem Jahr noch einen Gesetzentwurf hinkriegt".

Wohnen im Abseits: keine Versorgung durch ambulante Pflegedienste