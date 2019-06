Was muss ich beim Klettern in der Sächsischen Schweiz beachten?

Erst drinnen, dann draußen: Zum Üben empfehlen sich Kurse in Kletterhallen. Bildrechte: MDR Thüringen/Ria Weber

In der Sächsischen Schweiz darf nur an zugelassenen Felsen geklettert werden. Welche das sind, steht unter anderem in Kletterführern. Außerdem sind aktuelle Fels- und Gipfelsperrungen zu beachten. Informationen dazu findet man beim Alpenverein Sachsen oder dem Bergsteigerbund. Wichtig ist auch, die Wettervorhersage zu beachten. Da Sandstein bei Nässe extrem rutschig ist, sollte bei Regen nicht geklettert werden.



Bei einer Tour im Elbsandsteingebirge müssen zudem die Sächsischen Kletterregeln beachtet werden. So ist beispielsweise der Gebrauch von chemischen und mineralischen Stoffen verboten, die Händen mehr Reibung am Felsen geben. Jeder Kletterer soll Seilreibung vermeiden und darf Felsen nicht beschädigen oder zerstören.