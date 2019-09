Schulpsychologen stehen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern zur Seite. Sie unterstützen Kinder und Jugendliche beispielsweise in Fragen ihrer schulischen Laufbahn oder bei sogenannten Teilleistungsschwächen wie Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oder Rechenstörung (Dyskalkulie). Auch bei Verhaltensbesonderheiten wie aggressivem Verhalten gegenüber sich selbst oder anderen können Schulpsychologen zu Rate gezogen werden. Andere Themen mit denen sich Kinder und Jugendliche an Schulpsychologen wenden sind Mobbing, Konflikte mit Lehrern oder Angstgefühle vor Klassenarbeiten, bei bestimmten Fächern, Lehrern oder allgemein vor der Schule.

Schulpsychologen unterstützen außerdem die Lehrkräfte und die Schulleitung. In Konfliktsituationen können die Psychologen in den Schulen als Moderator oder Mediator eingreifen. Außerdem helfen sie schulischen Krisenteams bei der Bewältigung ihrer Aufgaben.

Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Meist kommen die Psychologen an die Schule vor Ort und führen dort Einzelfallberatungen durch. In bestimmten Fällen können die Schulpsychologen auch in den Klassen hospitieren, um einen Schüler im Unterricht erleben zu können. Beratungen und Einzelgespräche sind aber auch an den Standorten des Landesamtes für Schule und Bildung möglich.