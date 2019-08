23.08.2019 | 07:20 Uhr Batnight - Sachsen feiert die Fledermaus

In Europa wird am 24. August 2019 die Fledermaus gefeiert, die so genannte Batnight, und Sachsen feiert mit. Bianka Schubert vom Naturschutzbund Sachsen weiß, was beim Fledermausfest im Schloss Maxen im Müglitztal los ist und klärt über Fledermaus-Mythen auf.