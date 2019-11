"Wenn die Kohlekraftwerke vom Netz gehen, brauchen wir neue Lösungen für die Entsorgung des Restmülls", erklärt Bernd Meyer, Direktor des Instituts für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (IEC) an der TU Freiberg. Der Müllmarkt stehe schon jetzt unter Druck. Vorhandene Müllverbrennungsanlagen seien ausgelastet und Asien habe die Märkte für den Müllexport gedrosselt. Dass der Trend gerade zum Bau neuer Müllverbrennungsanlagen - beispielsweise in Jänschwalde und Chemnitz - geht, kann Meyer nicht verstehen und spricht von einem Anachronismus.

Meyer und sein Forscherteam tüfteln stattdessen seit Jahren an einer neuen Technik: das chemische Recycling. "Der Umweltnutzen und das CO2-Emissionsminderungpotenzial sind viel höher", erklärt Meyer und verweist auf weltweite Anstrengungen, chemisches Recycling als umwelt- und ressourcenschonende Lösung des Abfallproblems zu etablieren. In dem in Freiberg entwickelten Verfahren wird Müll in einer Vergasungsanlage behandelt. Dabei entstehen Gase für chemische Synthese und verglaste Schlacke, die als Baustoff genutzt werden kann.