Zuerst: Jeder der ins Auto einsteigt, muss in einem fahrfähigen Zustand sein, Hitze hin oder her. Wer auffährt, hat Schuld. Das ist eine Grundsatzthese. Aber es gibt Unterschiede, nämlich wenn unmittelbar vor mir ein Fahrspurwechsler in meine Fahrbahn eindringt und ich fahre auf. Dann hab nicht ich Schuld, sondern der Fahrspurwechsler.