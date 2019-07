22.07.2019 | 12:30 Uhr Wie sicher sind Kochmaterialien?

Hauptinhalt

Kürzlich gab es einen Aufschrei in Deutschland: Vermeidlich gesundes Bambusgeschirr soll schädlich sein. Gilt das auch für andere Materialien in der Küche? Gerade in Kochshows und in sozialen Medien wimmelt es von Tricks, wie das Kochen und Backen mit und in alternativen Behältnissen kreativer gestaltet werden kann. Doch nicht jeder Tipp ist nachahmenswert. Zum Beispiel dann, wenn Materialien zum Einsatz kommen, die für das Zubereiten von Lebensmitteln nicht geeignet sind. MDR SACHSEN fragt nach.