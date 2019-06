Gewittergefahr: Wohngebäude vor Blitz und Überspannung schützen

Blitzableiter werden ab der höchsten Stelle eines Gebäudes angebracht. Die Anlage fängt den Blitzstrom ein und leitet die Energie über an Dach und Fassade verlaufende Metalldrähte in den Boden rund um das Haus.

Schlägt der Blitz in ein Haus ohne Blitzableiter ein, sucht sich der Blitz einen anderen metallischen Leiter in der Dachinstallation. "Und den wird er auch finden", sagt Blitzschutzsachverständiger Timo Müller. Ohne Erdung entstehe ein Lichtbogen, der einen Brand auslösen könne.

Es gibt eine Pflicht in bestimmten Gebäuden, Nutzungsarten und Lagen, erklärt Andreas Kunze-Gubsch, Sprecher des Sächsischen Innenministeriums. Sie gelte beispielweise in allen öffentlichen Gebäuden, in allen Schulen, Kitas oder Krankenhäusern. Auch für Holzhäuser oder Hochhäuser über 22 Meter gebe es Vorschriften, für einen entsprechenden Blitzschutz zu sorgen, so Kunze-Gubsch.

Nach der Sächsischen Bauordnung muss der Erbauer bzw. Bauverantwortliche Sorge tragen, dass bei einem Blitzeinschlag in das Gebäude keine Gefahr für einen Dritten ausgeht. "Das heißt, ein Eigenheimbewohner, der in einer nicht besonders exponierten Lage wohnt und wo in der Regel keine Gefahr für Dritte besteht, hat keine Pflicht", sagte Kunze-Gubsch.

Blitzschutzanlagen, § 46 Sächsische Bauordnung Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

Man wolle dem Eigenheimbesitzer nicht in jedem Fall die Vorschrift für einen Blitzableiter machen, sagte Kunze-Gubsch. In aller Regel kämen die meisten ganz gut mit den bestehenden Vorschriften aus. Auch gewährleiste ein Blitzschutz nicht immer, dass keine Schäden entstehen.

Dennoch ist laut Kunze-Gubsch jeder gut beraten, sich mit dem passenden Blitzschutz zu befassen. Wer ein Gebäude baut und projektiert, wisse in der Regel am besten Bescheid. Deswegen brauche es nicht für jeden die Vorschrift.

Auch wenn der Blitz im Umkreis einschlägt, können elektrische Geräte Schaden nehmen. Abhilfe schafft man mit einem entsprechenden Überspannungsschutz, erklärt der Blitzschutzsachverständige Timo Müller. Vorgeschaltet im Hauptverteiler vor dem Zähler "filtert" er den Blitzstrom aus dem Netz. Seit 2016 ist der Überspannungsschutz bei Elektroinstallationen Pflicht. Man sollte den Einbau stets dem Fachmann überlassen. Wer unsicher ist, ob es im Haus einen Überspannungsschutz gibt, sollte bei einem Gewitter die Stecker aller elektrischen Geräte ziehen.

Es sind verschiedene Versicherungen nötig. Die Wohngebäudeversicherung deckt Schäden am Gebäude ab, die durch einen Blitzeinschlag entstanden sind – z.B. Brandschäden, die auf einen Kurzschluss durch Blitzschlag verursacht wurden oder ein Schaden im Dach, wenn der Blitz in die Esse eingeschlagen hat.