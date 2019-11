Die Einwohner Sachsens sind mit ihrer Lebenssituation etwas zufriedener als vor einem Jahr. Das geht aus dem von der Deutschen Post erstellten Glücksatlas hervor. In der am Dienstag veröffentlichten aktuellen Studie kommen die Sachsen auf 6,98 von zehn möglichen Punkten - das sind 0,07 Punkte mehr als 2018. In Vergleich von bundesweit 19 Regionen hat sich der Freistaat damit um zwei Plätze verbessert, liegt auf mit Rang 15 dennoch ziemlich weit hinten. Der bundesweite Durchschnitt erreichte mit 7,14 Glückpunkten den höchsten Wert seit 1989. Am glücklichsten sind demnach die Menschen in Schleswig-Holstein, am unzufriedensten die Brandenburger.