Grillen auf Balkon und Terrasse - was ist erlaubt?

Auch wenn darüber immer wieder gerätselt wird: Grillen gehört zum deutschen Kulturgut und ist grundsätzlich auch in Miethäusern erlaubt.

Grillen auf dem Balkon oder im Grundstücksgarten - viele Vermieter haben nichts dagegen. Bildrechte: IMAGO

Der Vermieter kann festlegen, ob in seinem Objekt gegrillt werden kann. "Ist im Mietvertrag zum Grillen nichts geregelt, dann darf ich als Mieter grundsätzlich grillen. Egal ob auf Balkon, Terrasse oder im Garten", sagt Anke Matejka vom Deutschen Mieterbund e.V.. Ist im Mietvertrag ein Verbot festgeschrieben, was das Grillen auf dem Balkon betrifft, muss ich mich auch daran halten. Ansonsten riskiert der Grillfreund sein Mietverhältnis. Steht also nichts zum Thema Grillen im Mietvertrag, dann darf fröhlich gebrutzelt werden.