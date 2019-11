Ein guter Akustiker nimmt sich Zeit für Befragung und Beratung. Der stellt zum Beispiel die Frage, wann das Hören besonders wichtig ist und wann es einem auffällt, dass das Hören nicht mehr so gut klappt. Bei einem guten Akustiker bekommt man mehrere Geräte einige Wochen zur Probe. Er fängt immer mit dem günstigsten Modell an. Im besten Fall mit dem kostenlosen Gerät, dass die Kasse vollständig bezahlt. Er macht mit teureren Geräten, mit besserer Ausstattung, weiter. Ein guter Hörakustiker macht klar, dass er nicht nur das Hörgerät verkauft, sondern den Kunden auch sechs Jahre danach betreut, das Gerät wartet und Reparaturen übernimmt. Gut ist es, wenn der Akustiker ein Hörtraining anbietet, um das "neue" Hören gezielt zu lernen.

Die Teilnehmer unserer Umfrage waren nur zu 30 Prozent mit dem Hörgerät zufrieden. Das ist eine relativ kleine Zahl. Experten raten, dass man drei Geräte über jeweils vier Wochen ausprobieren soll. In unserer Umfrage kam heraus, dass es bei vielen nur zwei Geräte waren und das die Anpassung des Geräts nur zwei Monate dauerte, was relativ wenig ist. Nur jeder zweite gesetzlich Versicherte hat in der Umfrage berichtet, dass er ein Probegerät erhalten hat, dass vollständig von der Kasse bezahlt wird. Jeder Kassenpatient sollte so eins zum Testen bekommen.