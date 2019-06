Interview mit Staatsanwalt Dr. Christoph Hebbecker "Onlineräume dürfen nicht weiter durch Straftäter zerstört werden"

Was tun gegen Hasskommentare und Fake News im Netz? Nur löschen oder verfolgen und verurteilen? MDR SACHSEN sprach mit Staatsanwalt Dr. Christoph Hebbecker. Er gehört zum Sonderdezernat „Hate Speech“ der Zentral- und Ansprecheinheit (ZAC) in Köln. Sein Team befasst sich ausschließlich mit Hasspostings im Netz. Seit Anfang 2018 kooperieren die Ermittler im Projekt "Verfolgen statt nur Löschen" mit Medienunternehmen in Nordrhein-Westfalen, die Hassbotschaften aus ihren Kommentarspalten melden.