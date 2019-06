Torsten Schmortte, Vize-Landesvorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter in Sachsen. Beamter im Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) des LKA Sachsen. Bildrechte: MDR/Tobias Wilke

Torsten Schmortte ist stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in Sachsen. An der Ruhr-Universität Bochum studierte er nach Abschluss der Sächsischen Polizeihochschule Kriminologie und schrieb seine Masterarbeit über die "Entwicklung der politisch motivierten Kriminalität – rechts". Schmortte ist Beamter im Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) des LKA Sachsen.

MDR SACHSEN: Das Thema "Hasskommentare im Netz" ist nicht neu, rückt aber durch den Mord am hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke wieder in den Fokus - der CDU-Politiker war jahrelang massiv beschimpft und bedroht worden. Ist dieser Fall "typisch" für enthemmte Sprache im Netz?

Bildrechte: IMAGO Torsten Schmortte: Der Einfluss sozialer Netzwerke wird meiner Meinung nach mitunter stark unterschätzt. Dass diese zum Teil derartige Macht entfalten, dass sie sogar dazu geeignet sind, Wirkung auf Präsidentschaftswahlen zu erzielen, lehrt uns die jüngste Vergangenheit. Daher sollte es wenig verwunderlich sein, dass gerade auch Radikalisierungsprozesse im Bereich der politisch motivierten Kriminalität - jedweder Couleur - vor allem in derartigen Netzwerken stattfinden beziehungsweise durch diese befördert werden.

Die enthemmte Sprache innerhalb dieser Netzwerke ist in diesem Kontext sicherlich nicht die Ausnahme. Nach meiner persönlichen Meinung sind derartige Hasskommentare durchaus dazu geeignet, eine Spirale in Gang zu setzen, deren Betrieb sich nur durch gezielte Aufklärung aufhalten lässt.

MDR SACHSEN: Das Konzept der „virtuellen Polizeistreifen“ im Internet gibt es seit 20 Jahren. Doch nicht alle Landeskriminalämter haben solche Einheiten, die verdachtsunabhängig im Internet recherchieren und dabei auch speziell nach Hasskommentaren in einschlägigen Foren oder Facebook-Gruppen Ausschau halten. Sehen Sie Nachholsbedarf in Sachsen - vor allem wenn es um Volksverhetzung geht, die kein Kavaliersdelikt ist?

Die Polizei Sachsen geht als eines der wenigen Bundesländer nicht virtuell auf Streife. Bildrechte: dpa Torsten Schmortte: Wie Sie richtig erkannt haben, wurden in einigen Bundesländern, zum Teil seit vielen Jahren, derartige "virtuelle Streifen" etabliert. Der Mehrwert ist meines Wissens bislang nicht wissenschaftlich durch Studien evaluiert. Solchen Mehrwert könnte ich mir jedoch durchaus vorstellen - vor allem im Bereich der präventiv-polizeilichen Tätigkeit. Die Botschaft, welche durch virtuelle Streifen vermittelt wird, lautet: 'Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und auch hier wird strafrechtlich relevantes Handeln sanktioniert'. Nach meiner Auffassung können "virtuelle Streifen" einen Mehrwert bilden. Jedoch müssen hierfür sowohl die Stellen geschaffen und unterlegt sowie geeignetes Personal seitens der Polizei als auch der Staatsanwaltschaft geschult werden.

MDR SACHSEN: In Sachsen geht das Innenministerium schon seit Ex-Innenminister Markus Ulbig offenbar davon aus, ein Polizeibeamter mit einem PC-Arbeitsplatz sei automatisch Teil einer „Internetstreife“. Gehören solche verdachtsunabhängigen Recherchen im Netz tatsächlich zum Aufgabengebiet des „Cyber Crime Competence Center“ und des Social-Media-Teams oder arbeiten diese nur "anlassbezogen"?

Kein Zugriff auf soziale Medien von Rechnern der Polizei Sachsen - auch des Cyber Crime Competence Center (SN4C). Bildrechte: dpa Torsten Schmortte: In Sachsen gibt es nach meinen Kenntnissen keine anlassunabhängigen Internetrecherchen. Durch die Schaffung der KIA-Sachsen (Koordinierte Internetaufklärung) im PTAZ (Polizeilichen Terror- und Extremismus-Abwehrzentrum) konnte ein wirksames Instrument im polizeilichen Staatsschutz etabliert werden, welches sachsenweit anlassbezogen Ermittlungsunterstützung leistet. Der Aussage des ehemaligen Innenministers Ulbig, kann ich mich nicht anschließen. Die IT-Infrastruktur der sächsischen Polizei nimmt aus Sicherheitsgründen Abstand davon, dass von Seiten des polizeilichen Arbeitsplatzes ein Zugriff auf soziale Netzwerke erfolgt. Das SN4C arbeitet jedoch derzeit an einer Lösung, welche genau dies zukünftig ermöglichen soll.

MDR SACHSEN: Bei Facebook erschließt sich nicht immer sofort, in welchem Bundesland der Urheber eines volksverhetzenden Postings wohnt, auch wenn mitunter lokale Themen kommentiert werden, beispielsweise zu Zwischenfällen in einer Unterkunft für Geflüchtete irgendwo in Sachsen. Sind bei solchen Ermittlungen die föderalen Strukturen der Polizei ein Hindernis?

Torsten Schmortte: Das ist definitiv der Fall. Die föderalen Strukturen sind in diesem Falle ein deutliches Hindernis bei den notwendigen Ermittlungen. Im schlimmsten Fall wird der gleiche Sachverhalt in mehreren Bundesländern angezeigt, welche dann parallel ermitteln. Diese Gefahr der Redundanzen ist aufgrund der Beschaffenheit des Internets als sehr hoch anzusehen. Der Kollege in Sachsen hat oftmals keine Kenntnis von den parallelen Ermittlungen in anderen Bundesländern. Hierdurch werden enorme polizeiliche Ressourcen gebunden. An diesen Sachverhalten zeigt sich deutlich das Erfordernis einer verbesserten Bund- Länder- Zusammenarbeit, auch in Form von einheitlichen Auskunfts- und Nachweissystemen.

MDR SACHSEN: Welches Problem sehen Sie bei der Strafverfolgung von Volksverhetzung im Internet? Sind die Ermittlungen tatsächlich so personalintensiv, dass der Fokus schlichtweg auf anderen Deliktbereichen liegt oder besteht einfach die Befürchtung, ein "Fass ohne Boden" zu öffnen?

Torsten Schmortte: Von einem Fokus auf anderen Deliktsbereichen würde ich hier nicht sprechen. Grundsätzlich sind Polizeibeamte dem Legalitätsprinzip verpflichtet. Sofern diese Kenntnis von einer Straftat erlangen, sind diese verpflichtet, diese auch zur Anzeige zu bringen. Die Schwerpunktsetzung erfolgt in der Regel auf Grundlage der Lageentwicklung, des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung sowie kriminalpolitischen Erwägungen. Würde man diesen Bereich einer enormen personellen Stärkung unterziehen, so würden in der Quintessenz auch mehr Straftaten diesbezüglich festgestellt werden. Diese Aussage ist jedoch pauschal zu werten und lässt sich auf eine Vielzahl weiterer Deliktsbereiche übertragen. Wie hoch das absolute Dunkelfeld bezüglich Hasskommentaren im Internet ist, lässt sich nur grob erahnen.

MDR SACHSEN: Denken Sie, eine konsequentere Verfolgung von Volksverhetzung im Internet könnte potentielle Täter abschrecken und somit zu einer "würdevolleren Debattenkultur" beitragen?

Torsten Schmortte: Ich denke es ist wichtig, eine klare Linie zu ziehen. Zwischen Meinungsfreiheit, welche in einer Demokratie durchaus auch Kontroversen zulassen darf und auch muss - und der Realisierung von Straftaten wie Volksverhetzungen oder Verleumdungen.

Hass ist keine Meinung und darüber hinaus auch dazu geeignet Radikalisierungsprozesse zu entfachen, welche sich im schlimmsten Falle in der Durchführung schwerer Straftaten entfalten. Eine konsequente Strafverfolgung von Volksverhetzungsdelikten im Internet könnte ein geeignetes Mittel darstellen, Menschen zu erreichen und damit zumindest einen Einfluss auf Radikalisierungsprozesse zu nehmen. Vor Zensur sollte sich jedoch niemand fürchten müssen, der mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes steht.

Der MDR SACHSEN dankt Torsten Schmorrte für das Interview. Das Interview führte Tobias Wilke.