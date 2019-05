Dresdner Youtuber von "Günther und Hindrich" zu "AKK"

Frau Kramp-Karrenbauer hat mit ihren Äußerungen einen Shitstorm ausgelöst. Zu Recht?

Es ist tendenziell schwierig, weil ich das Gefühl habe, in dem Moment, wo sie das erzählt hat, vielleicht nicht ganz im Besitz ihrer geistigen Kräfte war (lacht) - also es ist interessant, es auseinanderzunehmen. Der Deutsche Journalistenverband hat's ja gemacht und hat es quasi als Zensur ausgelegt, also gegen Meinungsfreiheit im Netz, gegen Youtuber.

Ich finde auf alle Fälle, es ist gerechtfertigt, dass diese Diskussion jetzt entsteht und geführt wird. Sonst schwelt dieses verletzte Kind der CDU noch ewig rum.

Die Youtuber befürchten, dass im Zusammenhang mit Wahlen jetzt zensiert werden könnte, würdet ihr euch davon beeinflussen lassen?

Persönlich nicht, weil ich der Meinung bin, dass wir im Netz eine Freiheit genießen, die in der analogen Öffentlichkeit gar nicht so wiedergegeben werden kann. Und es ist einfach genial, dass die Jugend jetzt diese Möglichkeiten hat. Und das so freiheitlich, wie es geht.

Es gibt mittlerweile eine Online-Petition von Youtubern "Keine Zensur der Meinungsfreiheit". Über 61.000 haben bis Mittag schon unterschrieben, sie auch?

Noch nicht, aber tendenziell wird das geschehen. Aber ich halte es für obsolet. Es ist ja im Grundgesetz Paragraph 5 verewigt. Allerdings weiß man nie, was hier in diesem Land geschieht, es ist ja gerade am Brodeln. Aber es ist schon gut ein Zeichen zu setzen, dass wir als Künstler im Netz stehen und dort gern unsere Meinung frei äußern.

Wo sind denn Grenzen - auch bei euren Filmen?

Bei der Meinungsfreiheit im Rahmen des Grundgesetzes - also dass es niemanden schädigt, nicht persönlich diffamiert usw. Aber das schaffen viele Youtuber von, sagen wir Randgruppen, eher nicht. Und da ist auch Youtube gefragt, dass es dort mehr Regulierungen gibt, auch in Bezug auf Urheberrecht.

Also doch mehr Regelungen, wie es Frau Kramp-Karrenbauer fordert?

Regeln im Netz sowieso, aber nicht in dieser Auslegungsweise. Meinungsfreiheit muss bleiben. Das ist schließlich das höchste Gut der Demokratie.

Hat die CDU den Bezug zur heutigen Jugend verloren? Was würdest du Frau Kramp-Karrenbauer raten?