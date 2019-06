Kleingärten sind laut Gesetz keine Erholungsgärten oder Wochenendgärten. Die kleingärtnerische Nutzung bedeutet, dass auf einem Drittel der Parzelle Obst, Gemüse oder Beerensträucher anzubauen sind. Es ist die Bearbeitung des Bodens für den Eigenverbrauch gemeint. Das heißt auch, dass bestimmte Gehölzarten in so einem Pachtgarten laut Kleingartengesetz verboten sind.

Der Paragraf fünf des Bundeskleingartengesetzes regelt, das die maximale Jahrespacht das Vierfache der ortsüblichen Pacht im Erwerbs- und Gemüsegartenbau betragen darf. Heißt übersetzt: Das Vierfache dessen was ein professionell arbeitender Gärtner oder Obstbauer an Pacht an den Grundstückseigentümer zu entrichten hätte. Erfragen kann man die Pachthöhe bei den Landratsämtern oder Stadtverwaltungen. Meist sind die Gutachterausschüsse, die sich damit befassen, den Bauämtern angegliedert.