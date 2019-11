Zum großen Test bereit: Professor Meyer mit Roh Pin Lee und Ludwig Seidl (v.r.) vor der Pilotanlage in Freiberg für chemisches Recycling. Bildrechte: Katrin Tominski

Professor Bernd Meyer schraubt an dem Deckel eines Glases mit dunklen Pellets. "Das sind aus Müll gepresste Ersatzbrennstoffe", erklärt er. Der Direktor des Instituts für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (IEC) der TU Bergakademie Freiberg nestelt mit den Fingern im Glas, um die bröseligen Müllpellets auf den Tisch zu legen. "Nicht anfassen", sorgt sich Dr. Roh Pin Lee. Sie leitet die Technikfolgenabschätzung. Meyer winkt ab. Müll ist sein Thema, seine Arbeit, seine Forschung. Seit Jahren arbeitet er mit seinen Mitarbeitern an einem neuen chemischen Recyclingverfahren. Er hat keine Angst vor den Pellets.

Eine Brückentechnologie für die Lausitz?

Meyer möchte zwar nicht Stroh zu Gold spinnen, aber Müll zu Gas wandeln. Genauer gesagt zu einem Synthesegas. Das dient der Chemie als Rohstoff. Als Rückstand entsteht lediglich eine verglaste Schlacke, die als Baustoff eingesetzt werden kann. Das Verfahren auf Grundlage der sogenannten Kohleverflüssigung kann laut Meyer Plastikmüll, aber auch Restmüll und Biomasse verarbeiten. Um prozessbedingte Verluste auszugleichen, kann Braunkohle beigemischt werden - muss aber nicht zwingend. Mit Kohle würde der chemische Prozess jedoch optimiert und die CO2-Emissionen gesenkt. "Damit wäre es eine Brückentechnologie für die Lausitz, Kohle chemisch zu verwerten, anstatt sie zu verbrennen", sagt Meyer.

Das sind Ersatzbrennstoff-Pellets. Sie werden aus Restmüll und den Sortierresten des gelben Mülls hergestellt und bislang noch in Kohlekraftwerken verbrannt. Bildrechte: Katrin Tominski

Durchbruch beim chemischen Recycling

Wenn Ressourcen nicht vernichtet, sondern komplett wieder einem Kreislauf zugefügt werden, sprechen Experten von Kreislauf-Technologien. Wird Kohlenstoff aus dem Kohlendioxid nicht mehr in die Atmosphäre gegeben, sondern in Prozessen gebunden, nennt sich das Kohlenstoff-Kreislauf-Technologie. Ein derzeit viel benutzter Begriff und das Ziel vieler Umweltmaßnahmen, um den CO2-Ausstoß zu senken. Nichts soll mehr verloren gehen, alle Ressourcen in einem Kreis umgewandelt werden. Kein zusätzlicher Verbrauch, keine zusätzlichen Emissionen. Das ist die Vision vieler Forscher, Entwickler, Umweltschützer. Die Erde nicht mehr zu berauben, ihr keinen Schaden mehr zufügen.

Meyer und Lee haben ihr Verfahren im Juni selbst als Durchbruch bezeichnet. Die Wissenschaftler sind überzeugt: ihre Technologie könne ein entscheidender Schritt sein, um den Kohlenstoff-Kreislauf zu schließen. Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) unterstützt die Technologie. Im Frühjahr hat sie eine Anschubfinanzierung von 4,6 Millionen Euro übergeben, eine Fraunhofer-Außenstelle für Kohlenstoff-Kreislauf-Technologien wurde an der TU Freiberg gegründet. Mit Fraunhofer soll die Technologie zur Industriereife gebracht und die Kohlenstoff-Kreislauf-Forschung gefördert werden. Professor Bernd Meyer, IEC TU Freiberg, vor einer Anlage. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

"Wir haben ein Müllproblem", erklärt die Ministerin MDR SACHSEN. Selbst wenn die Vermeidung von Plastikmüll im Alltag greife, bliebe immer noch zu viel, um ihn ressourcenvergeudend in Müllverbrennungsanlagen zu verbrennen. "Wir müssen beim Recycling neue Wege gehen. Dafür kann das Projekt von Professor Meyer wichtige Erkenntnisse liefern und eine notwendige Technologie entwickeln."

Müllmarkt muss neu organisiert werden

Meyer sitzt mit seinem Forscherteam in seinem Büro am Fuchsmühlenweg in Freiberg. Vor ihm kullern die bunten Restmüllkügelchen. Einige haben eine leichte Schimmelschicht. "Ja, der Müll lebt, er kann auch mal schimmeln", erklärt Meyer mit einem Lachen. Dabei ist ihm zwischendurch das Lachen vergangen. Denn diese Kugeln auf diesem Tisch markieren ein Problem für ihn, sind eine Wegmarke für grundsätzliche Entscheidungen. Diese Kugeln setzen ihn unter Druck. Roh Pin Lee, Leiterin der Abteilung für Technikfolgenabschätzung des IEC der TU Freiberg möchte, dass chemisches Recycling als Recyclingverfahren anerkannt wird. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Doch warum? Der Müllmarkt ordnet sich gerade neu: Insgesamt 600.000 Tonnen Ersatzbrennstoffe (EBS) können durch den Kohleausstieg in den Kohlekraftwerken Schwarze Pumpe und Jänschwalde nicht mehr verbrannt werden. "Freie Kapazitäten sind knapp", erklärt Lee. Die Müllkraftwerke seien ausgelastet, Asien hat seine Märkte gedrosselt. "Deutschland muss mit seinem Müll künftig selbst klarkommen."

Neue Müllverbrennungsanlagen in Chemnitz und Jänschwalde

Das wissen auch die großen Energieversorger Leag und Eins Energie. Sie sitzen an den Planungen für neue Verbrennungsanlagen, in denen künftig der Restmüll entsorgt werden soll. Die Leag will bis 2024 eine neue Energie- und Verwertungsanlage im Industriegebiet Kraftwerk Jänschwalde errichten. Dort könnten laut Leag etwa 480.000 Tonnen EBS und 40.000 Tonnen Klärschlamm verbrannt werden. Offizielle Kosten will der Energieversorger nicht nennen. Informell kursieren Zahlen, die von etwa 150 Millionen Euro ausgehen.

Chemnitz: Ohne Kohlekraftwerke fehlende Entsorgung

Auch der Abfallwirtschaftsverband Chemnitz weiß um die Schwierigkeiten nach dem Kohleausstieg: "Wenn die Mitverbrennung für EBS in Kohlekraftwerken wegfällt, dann fehlt es in unserer Region an alternativen Verwertungsmöglichkeiten", heißt es. Der Chemnitzer Versorger Eins Energie will deshalb in Chemnitz ein ähnliches Werk wie die Leag bauen, nur kleiner. Es soll 120.000 Tonnen fassen.

Welcher Müll dort verbrannt wird, steht noch nicht offiziell fest. Die städtischen Entsorger in Dresden und Chemnitz schreiben die Entsorgung gerade neu aus. Dass die geplanten Müllverbrennungsanlagen in Jänschwalde und Chemnitz den Müll aus den Kohlekraftwerken übernehmen könnten, gilt als nicht unwahrscheinlich. Die geplante Menge entspricht genau den 600.000 Tonnen, die durch die Abschaltung der Kohlekraftwerke wegfallen. Das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde verbrennt derzeit etwa 400.000 Tonnen aus Restmüll gepresste Ersatzbrennstoffe. Bildrechte: dpa

Kritik an neuen Anlagen

Professor Meyer stöhnt. "Die Planungen für neue Müllverbrennungsanlagen sind purer Anachronismus", sagt er. "Wir steigen aus einer Verbrennung aus und in die Müllverbrennung ein. Wo liegt der Sinn?" Zudem gebe es ein riesiges Problem. "Restmüll verbrennt in Müllverbrennungsanlagen mit der bis zu dreifachen Menge an CO2-Emissionen als in Kohlekraftwerken, zudem entstehen giftige Filterstäube", erklärt Meyer.

Konkurrenz der Technologien

Während die Energieversorger die Planungen ihrer Verbrennungsanlagen vorantreiben, stockt die Forschung Meyers. Eigentlich wollte er bald mit den Untersuchungen an einer geplanten Demonstrationsanlage in Leuna beginnen. So eine Anlage ist die letzte Testphase vor dem Markteintritt. Das Land Sachsen-Anhalt hat den Freiberger Forschern für die Versuchsanlage "Carbontrans" 15 Millionen Euro zugesichert.

Mit der Demonstrationsanlage kann es gelingen, eine von Erdöl und Erdgas weitgehend unabhängige Rohstoffbasis für die energieintensive chemische Industrie zu erschließen. Gleichzeitig schaffen wir eine Möglichkeit, die in der Region vorhandene Braunkohle wertschöpfend und klimafreundlich zu nutzen. Die Anlage könnte somit einen zentralen Beitrag für den Strukturwandel in Mitteldeutschland leisten. Armin Willingmann Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalt im Frühjahr 2018

Zusage des Bundesforschungsministeriums fehlt

Auch die Fraunhofer-Gesellschaft unterstützt das Vorhaben und hat Mittel bewilligt. Was fehlt, ist die Zusage des Bundesforschungsministeriums (BMBF). Das müsste eine ebenso große Summe aufbringen. Ohne Test in einer Demonstrationsanlage keine Industriereife. Aus dem BMBF heißt es auf Anfrage von MDR SACHSEN: "Die von Professor Meyer entwickelte Projektidee zum chemischen Recycling ist uns bekannt. Eine Prüfung des Projektvorschlags ist im Zusammenhang mit der Umsetzung der Empfehlungen der Kommission 'Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung' zu sehen. Hierzu laufen auch die Prozesse zur Verabschiedung des 'Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen' sowie zum 'Kohleausstiegsgesetz'."



Ein langer Satz ohne Zusage. Keine guten Nachrichten für Meyer. In dem erwähnten Papier ist seine Forschung unter der Überschrift "Prioritäre Projekte im Bereich Forschung und Innovation" nicht aufgeführt. Der Professor vermutet, dass sich das Ministerium zurückhält, weil sein Verfahren ursprünglich mit der Zugabe von Braunkohle entwickelt worden ist. Und deren Zukunft ist bekanntlich unsicher. Doch Meyer und sein Team haben das Verfahren ja weiterentwickelt, so dass es auch ohne Kohle funktioniert.

Umweltbundesamt sieht keinen Grund für Änderungen

Damit sich das Verfahren für die Industrie lohnt, muss es laut der Forscher als Recyclingverfahren anerkannt sein. "Chemisches Recycling muss bei der Recyclingquote im Verpackungsgesetz anerkannt werden", fordert Forscherin Lee. "So lange das nicht so ist, wird die Industrie nicht investieren."

Das Umweltbundesamt (UBA) macht da aber wenig Hoffnung. Es argumentiert, chemisches Recycling sei kein "konventionelles Abfallbehandlungsverfahren" und als solches nicht ausgereift - auch nicht das von Professor Meyer. "Da es bislang keine Veröffentlichungen zu großtechnischen Versuchen gibt, sieht das Umweltbundesamt von einer Bewertung des Verfahrens von Professor Meyer ab", heißt es aus dem Ministerium. Ähnlich äußerte sich auch das sächsische Umweltministerium.

Chemisches Recycling kann im Verpackungsgesetz bei der auf den Inhalt von gelbem Sack und gelber Tonne bezogene Gesamtrecyclingquote des § 16 Absatz 4 (...) anerkannt werden – nicht aber für die Quote des werkstofflichen Recyclings von Kunststoffen. Dr. Julia Vogel Umweltbundesamt

Das Henne-Ei-Problem

Es handelt sich hier also um ein typisches Henne-Ei-Problem. Ohne eine großtechnische Demonstration von Meyers Verfahren gibt es keine politische Bewertung. Doch ohne politische Rahmenbedingungen eben auch keine großtechnische Demonstration. "In diesem ergebnislosen Kreis drehen wir uns nun schon mehrere Jahre", beklagt der Freiberger Professor die Situation.

Politik muss sich für Technologie entscheiden

Die Entscheidung ist auch die grundsätzliche Entscheidung für eine Technologierichtung, eine politische Weichenstellung sozusagen. "Werden erst Müllverbrennungsanlagen gebaut, wird die Entwicklung für Jahrzehnte zementiert und Alternativen ein Riegel vorgeschoben", mahnt Meyer. "Damit macht man jede technische Innovation für das chemische Recycling tot." Forscherin Lee fügt hinzu: "Die Verbrennungsindustrie sieht das als Konkurrenz."