Wie werden Lebensmittel und Betriebe in Sachsen kontrolliert?

Ähnlich wie in anderen Bundesländern gibt es auch in Sachsen drei Kontrollebenen: Die Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten kontrollieren Betriebe und nehmen Proben in Gaststätten, Kantinen und Betrieben wie Fleischereien und Bäckereien. Die Proben werden in der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen in Dresden, Chemnitz und Leipzig untersucht. Außerdem befasst sich die Landesdirektion Sachsen mit der Lebensmittelkontrolle und ist für die Zulassung von Betrieben zuständig. Oberste Überwachungsbehörde ist das Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz.

Welche Mängel stellten die Kontrolleure in Sachsen zuletzt fest?

In Sachsen hat es laut der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen bei Kontrollen im vergangenen Jahr bei mehr Betrieben Beanstandungen gegeben. Etwa jede zweite der 66.870 erfassten Firmen wurde kontrolliert. Bei 1.597 oder 4,5 Prozent gab es Mängel, 2017 waren es 3,5 Prozent. Wegen gravierender Hygienemängel wurden in 21 Fällen Betriebsschließungen sowie 36 Betriebsbeschränkungen verhängt. In 157 Fällen wurden Bußgeld- und 18 Strafverfahren eingeleitet.

Was wurde bei Lebensmitteln beanstandet?

2018 wurden mehr als 21.100 Lebensmittelproben untersucht, 16,9 Prozent mit Beanstandung. Mit gut 56 Prozent fiel die Quote bei den Nahrungsergänzungsmitteln besonders hoch aus, bei Kindernahrung waren es 32,4 Prozent, bei Speiseeis fast 32 Prozent. In mehr als 80 Prozent der Fälle habe es sich um irreführende oder nicht vorschriftsmäßige Kennzeichnung gehandelt, hieß es. Nur in 49 Fällen wurden unter anderem schädliche Keime wie Listerien oder Salmonellen nachgewiesen. In einer Probe stießen die Experten auf Glassplitter, in einer anderen auf zwei kleine Metallklammern.

Welche Verbesserungen bei der Lebensmittelkontrolle sind in Sachsen geplant?

Konkrete Veränderungen sind nach dem Lebensmittelskandal bei der Firma Wilke in Sachsen nicht geplant. Wie der Sprecher des Verbraucherschutzministeriums Jörg Förster MDR SACHSEN sagte, ist das Kontrollsystem historisch gewachsen und funktioniert gut. Die Kontrolleure vor Ort seien verpflichtet, verhältnismäßig zu handeln und zwischen den Interessen der Verbraucher und den Interessen des Unternehmens abzuwägen.