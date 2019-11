Der angekündigte Streik bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag führt auch an den sächsischen Flughäfen zu Ausfällen. Bis Mittwochabend strich der Konzern insgesamt 19 Flüge zwischen Dresden und Frankfurt am Main beziehungsweise München. Am Airport Leipzig-Halle sind vier Verbindungen von und nach Frankfurt am Main betroffen. Flüge der Lufthansa-Tochtergesellschaften finden nach bisherigen Informationen planmäßig statt.