"Ich finde das Warme schön - und mein Mann nicht." Oder "Ich komme mit der Temperatur noch gut klar und meinem Mann läuft der Schweiß über die Stirn". - Das haben uns Frauen in Leipzig genauso auf der Straße gesagt. Und die Männer bestätigten: "Frauen schätzen die Temperaturen kälter ein, als Männer. Meine Frau friert mehr als ich und das bei denselben Temperaturen."

Ab der Lebensmitte, wenn sicher der Hormonhaushalt bei Männern und Frauen verändert, nähern sich die Geschlechter bezüglich der gefühlten Temperaturen etwas an. Bis dahin gilt das, was auch sonst in vielen Lebensbereichen gilt: Frauen und Männer reagieren, wie auch sonst bei zahlreichen Dingen, verschieden.