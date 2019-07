Kathlen Zink vom LKA Sachsen: Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Ganz einfach je mehr Mazda da sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht so ein Fahrzeug gestohlen wird. Der Mazda hat sich etabliert, gerade was die Preis- und Wert-Stabilität im Gebrauchtwagensektor betrifft. Da ist der Mazda beständiger geworden. Das war vor vielen Jahren noch nicht so. Der Mazda ist in letzter Zeit mehr gefragt und darauf haben sich die Tätergruppen spezialisiert. Früher haben die sich mehr auf den VW konzentriert. Jetzt ist der Mazda mehr im Visier.